Регионам РФ предрекли максимальные потери бюджетов с начала века

Дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации может подскочить до максимальных отметок за последние 20 лет, считают эксперты финансового аналитического агентства S&P Global Ratings. Он объясняют это рецессией российской экономики и падением цен на сырье. Такое положение вещей, в свою очередь, оказывает значительное влияние на налоговые доходы в регионах страны.

Эксперты выразили уверенность, что меры, которые выработало государство для поддержки экономики, не смогут в полной мере компенсировать значительное падение доходов на местах, хотя и несколько поддержат показатели. В результате, тенденция последних лет к снижению объема долга, сменится на противоположную.

Согласно оценке S&P, долговая нагрузка российских регионов может вырасти до 30% текущих доходов к концу 2022 года, отмечает «Свободная пресса». На этом фоне, дефицит бюджетов регионов окажется самым значительным в 21 веке — в диапазоне от 6% до 9% солидарных доходов.

