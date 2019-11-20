Кудрину посоветовали укоротить язык ради сохранения работы

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с министром финансов России Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным по поводу бюджетных расходов. Обсуждение вопроса состоялось в рамках форума ВТБ «Россия зовет!». По словам Кудрина, власти до конца года не успеют потратить один триллион рублей, а значит не выполнят ряд обязательств по программам. Глава Счетной палаты также сообщил, что в целом объем неисполненных расходов за три года вырос почти втрое.

По мнению Кудрина, проблема в правительстве, которое не может преодолеть свои же административные процедуры, чтобы «своевременно эти расходы осуществить». Силуанов ответил, что просто кабмин начал жестче подходить к расходам. А Орешкин списал проблему на изменения техники бюджетного учета, передает «Интерфакс». По его словам, график расходования был сдвинут на несколько месяцев из-за перехода от авансовых платежей к оплате по факту.

Высказывания Алексея Кудрина спорны, и вряд ли их следует всегда выносить в публичную плоскость, заявил в беседе с НСН политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев.

«Кудрин уже поработал там, где мог поработать, выдержал срок опалы, получил прощение и даже место, на котором можно сидеть и прекрасно работать. Проблема в том, что, похоже, этот человек не извлек никаких уроков из того, что с ним случилось в прошлую его жизнь. Со всех постов он был уволен за свой длинный язык и переведение вопросов, которые являются экспертными консультациями, в публичную плоскость. Даже Путин ему сказал, что существует множество известных всем процедур внутри правительства, которые служат согласованию интересов, и выносить это на какую-то дискуссию в условном Фейсбуке — неправильно. В это время как раз Кудрин и был уволен», — напомнил политолог.

Сейчас Кудрин повторяет свои ошибки, он постоянно делает заявления и комментарии публичного характера, которые истолковываются неправильно и, по сути, вредят России, считает Матвейчев.

«В прошлом и позапрошлом году Кудрин представлял цифры неких потерь бюджета, неправильных действий правительства. Фигурировали суммы на миллиарды рублей. Оппозиционной прессой это подавалось как некие украденные деньги. Когда начинали разбираться, в чем дело, оказывалось, что Счетная палата выяснила, что где-то были просто ошибки в документации допущены. В регионах люди могут быть не очень грамотные, иногда отчетность неправильно оформят. Но никто не воровал эти деньги», — сказал экс-советник Управления Президента.