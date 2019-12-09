Болгария согласилась на продолжение «Турецкого потока»

Он отметил, что в конце ноября Турция произвела «золотой» сварной шов, тем самым соединив «Турецкий поток» и «Балканский поток».

София должна заполнить газом участок газопровода длиной 11 километров до конца недели, тогда как Турция будет транспортировать газ на своей территории на участке протяженностью 140 километров, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Болгарию, обвинив ее в умышленном затягивании строительства «Турецкого потока» на своей территории.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку необходимостью соблюдения «обязательных процедур», сообщает Ura.ru.

