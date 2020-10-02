Экономист похвалил политику сохранения рабочих мест в России

В Минэкономразвития заявили, что зарплатные кредиты под ноль процентов спасли более миллиона рабочих мест.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что в вопросе сохранения рабочих мест российская экономика достойна выстояла в кризис.

Назван аргумент властей РФ против продления кредитных каникул

«Российская экономика в плане рабочих мест, их сохранения, достаточно неплохо прошла коронакризис. Да, у нас произошло падение курса национальной валюты, и процесс этот еще не закончен, наверное, здесь рано ставить точку. Но, тем не менее, политика поддержки рабочих мест доказала свою эффективность. Если эта политика будет применяться еще и дальше, особенно в формате поощрения создания новых рабочих мест, то мы получим вполне устойчивый экономический рост в перспективе. Но пока только итог – миллион спасенных рабочих мест», – поделился он своим мнением.

Также экономист в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что правительство поймет, как важно продолжение программы по туристическому кешбэку для всей туриндустрии и после грядущего января.

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ФОТО: РИА Новости
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