Колташов: Программа туристического кэшбека понадобится и после января 2021 года
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЕБРР дал новый прогноз роста ВВП в России
Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста ВВП России в 2021 году с четырёх до трех процентов, сохранив свои ожидания по падению показателя в текущем году на уровне 4,5 процента.
Василий Колташов: «Все-таки это можно назвать верой в российскую экономику, в то, что в 2021 году мы будем иметь экономический рост», – отметил Василий Колташов в эксклюзивном интервью НСН.
Опрос: 40% россиян хотят стать пенсионерами-бизнесменами
Более 40 процентов россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Такие результаты приводятся в исследовании СберНПФ и портала Rambler, с которыми ознакомился ТАСС.
Василий Колташов: «Весьма любопытные данные социального опроса показывают, что люди в большой мере заинтересованы собственной реализацией, они хотели бы быть частными предпринимателями, собственниками. То есть, они, конечно же, отдают много лет наемному труду, но по выходе на пенсию они хотели бы себя попробовать в этой сфере. Это очень многое проясняет в общественном сознании, в том, чего хотят и к чему стремятся многие россияне и сейчас и после», – прокомментировал экономист в эфире НСН.
Правительство продлило программу туристического кешбэка
Правительство продлило программу туристического кешбэка до 10 января следующего года.
Василий Колташов: «Тем самым оно говорит нам, что не очень-то верит в то, что эта программа понадобится в 2021 году, а может быть и в 2022. На самом деле, стоит ожидать, что эта программа будет продлена на весь 2021 год, поскольку российская туристическая отрасль, внутренний туризм очень сильно нуждаются в такого рода поддержке. А, тем более что события 2020 года, минувшего лета заставили многих россиян пересмотреть свой отдых и отдыхать на территории РФ. При этом не везде остаться довольными. Поэтому такая поддержка отелям, качественно организованным турам остается необходимой, не только до января, или до февраля, как обсуждалось ранее», – сказал он в беседе с НСН.
Кредиты под 0% спасли более миллиона рабочих мест
В Минэкономразвития заявили, что зарплатные кредиты под ноль процентов спасли более миллиона рабочих мест.
Василий Колташов: «Российская экономика в плане рабочих месте, их сохранения, достаточно неплохо прошла коронакризис. Да, у нас произошло падение курса национальной валюты, и процесс этот еще не закончен, наверное, здесь рано ставить точку. Но, тем не менее, политика поддержки рабочих мест доказала свою эффективность. Если эта политика будет применяться еще и дальше, особенно в формате поощрения создания новых рабочих мест, то мы получим вполне устойчивый экономический рост в перспективе. Но пока только итог – миллион спасенных рабочих мест», – поделился своим мнением с НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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