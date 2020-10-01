Колташов: Программа туристического кэшбека понадобится и после января 2021 года

Василий Колташов: «Тем самым оно говорит нам, что не очень-то верит в то, что эта программа понадобится в 2021 году, а может быть и в 2022. На самом деле, стоит ожидать, что эта программа будет продлена на весь 2021 год, поскольку российская туристическая отрасль, внутренний туризм очень сильно нуждаются в такого рода поддержке. А, тем более что события 2020 года, минувшего лета заставили многих россиян пересмотреть свой отдых и отдыхать на территории РФ. При этом не везде остаться довольными. Поэтому такая поддержка отелям, качественно организованным турам остается необходимой, не только до января, или до февраля, как обсуждалось ранее», – сказал он в беседе с НСН.

