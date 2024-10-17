Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля

Финансовый аналитик Артем Звездин заявил в интервью «Федерал Пресс» о грядущем росте цен на фоне очередного повышения ключевой ставки, которое, по мнению экспертов, произойдет 25 октября.

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По мнению Звездина, цены вырастут на все товары. Отечественная продукция станет дороже не только из-за повышения ключевой станции, но и вследствие роста издержек на фоне падения национальной валюты.

Вместе с тем, отметил аналитик, поднимется стоимость на проезд в общественном транспорте и на услуги такси. Подорожает и доставка товаров (примерно на 3-4%).

Ранее сообщалось, что в России медицинские препараты от болезней желудка за год стали дороже на 25%.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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