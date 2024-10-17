Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля
Финансовый аналитик Артем Звездин заявил в интервью «Федерал Пресс» о грядущем росте цен на фоне очередного повышения ключевой ставки, которое, по мнению экспертов, произойдет 25 октября.
По мнению Звездина, цены вырастут на все товары. Отечественная продукция станет дороже не только из-за повышения ключевой станции, но и вследствие роста издержек на фоне падения национальной валюты.
Вместе с тем, отметил аналитик, поднимется стоимость на проезд в общественном транспорте и на услуги такси. Подорожает и доставка товаров (примерно на 3-4%).
Ранее сообщалось, что в России медицинские препараты от болезней желудка за год стали дороже на 25%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru