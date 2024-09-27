«Лучше развивать у себя»: В России усомнились в проекте общей с Мали добычи лития
Вместо совместных международных проектов Россия могла бы вкладывать бюджетные средства в развитие месторождений внутри страны, заявил НСН Игорь Юшков.
Россия не входит в число стран-лидеров по запасам лития, однако новые месторождения в стране имеют хороший потенциал. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Мали планирует добывать и перерабатывать литий совместно с Россией, заявил министр экономики и финансов Республики Мали Альфуссейни Сану. По его словам, в течение семи-восьми лет в Мали намерены выйти на такой уровень переработки лития, который позволил бы самостоятельно создавать электрические батарейки. Однако Юшков заявил, что российским компаниям следовало бы развивать добывающую отрасль внутри страны.
«Мали не является мировым лидером по запасам или производству лития, лидирует Австралия, Чили, Китай. С одной стороны, Россия позиционирует себя как новый игрок в Африке, с другой стороны у нас в стране тоже развивается ряд проектов по добыче лития. Это побочная отрасль нефтегазовых компаний, которые сталкиваются с растворенным литием при бурении скважин. Россия должна выделять государственные деньги на добычу в стране, а не в Африке или в каких-то других регионах. Запасы и производство лития сконцентрированы. На Австралию приходится 43% производства лития. Еще 28,5% — это Чили, 16% — это Китай. Россия не входит в число лидеров по запасам лития, однако у нас хороший потенциал поиска месторождений. Возможно открытие крупных участков на севере или добыча на нефтегазовых проектах», - сообщил он.
Собеседник НСН допустил, что сотрудничество с Мали все же будет выгодным для России.
«Для нас будет некий политический эффект, что мы присутствуем в Африке, выдавливаем оттуда европейские компании. "Росатом" себя позиционирует как новый игрок на рынке металлов для энергетического перехода. Помимо атомных станций, которые признаны низкоуглеродным источником энергии даже в Евросоюзе, компания хочет строить и классическую возобновляемую энергетику в виде ветрогенераторов. Это подразумевает строительство аккумуляторов из лития. В Мали компания может получить какую-то долю лития, то есть обеспечить себя сырьем. "Норникель" планировал вести добычу лития на северо-западе страны. Однако многое зависит от цен, которые выросли в 2010-х, а в дальнейшем немного снижались. Пик пришелся на 2022 год, затем стоимость снизилась. В 2024 году снижение продолжится, тем не менее показатель будет значительно больше, чем, в 2021 году или в доковидном 2019 году. Вполне возможно, что "Норникель" будет оценивать цены, чтобы просчитать экономику проекта», - подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что добыча лития является стратегически важным вопросом для России. По его словам, от этого во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны. На данный момент первое место по запасам лития занимает Тува, в регионе находится почти 30% от всех его запасов, передает «Радиоточка НСН».
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