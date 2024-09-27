«Лучше развивать у себя»: В России усомнились в проекте общей с Мали добычи лития

Собеседник НСН допустил, что сотрудничество с Мали все же будет выгодным для России.

«Для нас будет некий политический эффект, что мы присутствуем в Африке, выдавливаем оттуда европейские компании. "Росатом" себя позиционирует как новый игрок на рынке металлов для энергетического перехода. Помимо атомных станций, которые признаны низкоуглеродным источником энергии даже в Евросоюзе, компания хочет строить и классическую возобновляемую энергетику в виде ветрогенераторов. Это подразумевает строительство аккумуляторов из лития. В Мали компания может получить какую-то долю лития, то есть обеспечить себя сырьем. "Норникель" планировал вести добычу лития на северо-западе страны. Однако многое зависит от цен, которые выросли в 2010-х, а в дальнейшем немного снижались. Пик пришелся на 2022 год, затем стоимость снизилась. В 2024 году снижение продолжится, тем не менее показатель будет значительно больше, чем, в 2021 году или в доковидном 2019 году. Вполне возможно, что "Норникель" будет оценивать цены, чтобы просчитать экономику проекта», - подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что добыча лития является стратегически важным вопросом для России. По его словам, от этого во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны. На данный момент первое место по запасам лития занимает Тува, в регионе находится почти 30% от всех его запасов, передает «Радиоточка НСН».

