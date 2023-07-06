«Покупатели доллара уронили»: Экономист «ФИНАМ» назвал виновных в обвале рубля

«Покупатели доллара уронили курс рубля. Их очень много, они все пытаются сейчас купить, а предложение ограничено. Конечно же, комментарии ЦБ звучат именно в этом контексте. Там говорят о том, что приток доллара и юаня на российский рынок недостаточен», - сказал собеседник НСН.

По его словам, на сегодняшний день в России вырос спрос на иностранную валюту.

«За последний год у нас восстановился импорт, цены на нефть снизились. Баланс между валютной выручкой и платежами по импортным товарам играет не в пользу укрепления рубля», - отметил Кабаков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».

