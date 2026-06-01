Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели в Минеральных Водах. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он пояснил, что решение принято из-за нового притока воды и подтоплений в районе Минеральных Вод и села Левокумка.
«Вода зашла в 36 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации», - указал Владимиров.
Губернатор добавил, что введение режима ЧС позволит «быстрее направлять необходимую помощь».
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Генпрокуратура страны проверила защиту территорий от паводков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме
- Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку
- «Сдержать цены»: Зачем в России ввели временный запрет на экспорт керосина
- «Фишер», «Адвокаты» и уральское фэнтези: Какие сериалы смотреть в июне
- Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотника «Скат-220»
- Новые правила парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей
- СМИ назвали богатейших наследников в России
- МВД опровергло информацию о проверках пожилых водителей
- Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне
- Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков