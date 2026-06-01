Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели в Минеральных Водах. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Заведомо затопит»: Гидролог заявил о проблеме массовой застройки в поймах рек

Он пояснил, что решение принято из-за нового притока воды и подтоплений в районе Минеральных Вод и села Левокумка.

«Вода зашла в 36 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации», - указал Владимиров.

Губернатор добавил, что введение режима ЧС позволит «быстрее направлять необходимую помощь».

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Генпрокуратура страны проверила защиту территорий от паводков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: vk.com/kurgan_region
