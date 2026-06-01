Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне

Каждый четверг яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал» отплывает от причала «Гостиница “Украина”» в 20:00.

В рамках речного круиза «Джаз на воде», который проходит в Москве каждый четверг, 4 июня выступит квартет Дмитрия Сабурова при участке Дэна Барнетта. Об этом НСН сообщили организаторы мероприятия — Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал».

В составе коллектива — выдающиеся артисты, покорившие мир своим мастерством и талантом. Сабуров является одним из наиболее ярких и востребованных джазовых барабанщиков, также он организатор Международного джазового фестиваля JazzMore, который каждый год проходит в Сочи. В свою очередь Барнетт — сын басиста Клиффа Барнетта, тромбонист. В программу войдут его авторские композиции, которые Дэн Барнетт исполнит на морских раковинах.

Через неделю, 11 июня, в рамках проекта выступит квинтет Алисы Антипиной с авторской программой, в которую включены известные джазовые стандарты и редкие мелодии. Программа придется по душе любителям и энергичного свинга, и зажигательных ритмов латины, и проникновенных баллад. Также прозвучат мелодии с авторским текстом на английском языке, которые ранее исполнялись без вокала.

Также гостей проекта 18 июня ждет выступление джазового пианиста, композитора, воспитанника Ростовского колледжа искусств и РАМ им. Гнесиных, педагог Академии джаза И. Бутмана, победителя премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Восходящая звезда» 2025 года Даниэль Адиянц (на фото). Недавно он выпустил на виниле свой дебютный альбом, руководит трио и квинтетом, а также сотрудничает с «Большим Джазовым Оркестром».

Завершит июньскую программу выступление проекта Кристины Корнелюк Kris&Soul Project, которое пройдет 25 июня. Лидер коллектива не только поет, но и играет на флейте. В репертуаре коллектива — джаз, соул и фанк, музыка таких звезд, как Келли Прайс, Ледиси, Рашел Феррелл и Чака Хан.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница “Украина”», время отплытия — 20:00.

