Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне
Каждый четверг яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал» отплывает от причала «Гостиница “Украина”» в 20:00.
В рамках речного круиза «Джаз на воде», который проходит в Москве каждый четверг, 4 июня выступит квартет Дмитрия Сабурова при участке Дэна Барнетта. Об этом НСН сообщили организаторы мероприятия — Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал».
В составе коллектива — выдающиеся артисты, покорившие мир своим мастерством и талантом. Сабуров является одним из наиболее ярких и востребованных джазовых барабанщиков, также он организатор Международного джазового фестиваля JazzMore, который каждый год проходит в Сочи. В свою очередь Барнетт — сын басиста Клиффа Барнетта, тромбонист. В программу войдут его авторские композиции, которые Дэн Барнетт исполнит на морских раковинах.
Через неделю, 11 июня, в рамках проекта выступит квинтет Алисы Антипиной с авторской программой, в которую включены известные джазовые стандарты и редкие мелодии. Программа придется по душе любителям и энергичного свинга, и зажигательных ритмов латины, и проникновенных баллад. Также прозвучат мелодии с авторским текстом на английском языке, которые ранее исполнялись без вокала.
Также гостей проекта 18 июня ждет выступление джазового пианиста, композитора, воспитанника Ростовского колледжа искусств и РАМ им. Гнесиных, педагог Академии джаза И. Бутмана, победителя премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Восходящая звезда» 2025 года Даниэль Адиянц (на фото). Недавно он выпустил на виниле свой дебютный альбом, руководит трио и квинтетом, а также сотрудничает с «Большим Джазовым Оркестром».
Завершит июньскую программу выступление проекта Кристины Корнелюк Kris&Soul Project, которое пройдет 25 июня. Лидер коллектива не только поет, но и играет на флейте. В репертуаре коллектива — джаз, соул и фанк, музыка таких звезд, как Келли Прайс, Ледиси, Рашел Феррелл и Чака Хан.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница “Украина”», время отплытия — 20:00.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МВД опровергло информацию о проверках пожилых водителей
- Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне
- Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков
- Покупатель не заметит: Запрещенную рыбу из Армении возместят Чили и Турция
- «Не фильмы, а подкладки»: В России призвали возродить редколлегию Госкино
- ВЦИОМ: Уровень безработицы в России уменьшился до рекордных значений
- Дорогой автомеханик: Рабочим в Москве платят до 300 тысяч рублей в месяц
- «Убытки государства»: Кто виноват в высоких тратах на здоровье россиян
- Мадьяр пригрозил президенту Венгрии принудительной отставкой
- Путь в никуда: Молодежь предостерегли от работы в доставке и на складах