Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне

Через неделю, 11 июня, в рамках проекта выступит квинтет Алисы Антипиной с авторской программой, в которую включены известные джазовые стандарты и редкие мелодии. Программа придется по душе любителям и энергичного свинга, и зажигательных ритмов латины, и проникновенных баллад. Также прозвучат мелодии с авторским текстом на английском языке, которые ранее исполнялись без вокала.

Также гостей проекта 18 июня ждет выступление джазового пианиста, композитора, воспитанника Ростовского колледжа искусств и РАМ им. Гнесиных, педагог Академии джаза И. Бутмана, победителя премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Восходящая звезда» 2025 года Даниэль Адиянц (на фото). Недавно он выпустил на виниле свой дебютный альбом, руководит трио и квинтетом, а также сотрудничает с «Большим Джазовым Оркестром».

Завершит июньскую программу выступление проекта Кристины Корнелюк Kris&Soul Project, которое пройдет 25 июня. Лидер коллектива не только поет, но и играет на флейте. В репертуаре коллектива — джаз, соул и фанк, музыка таких звезд, как Келли Прайс, Ледиси, Рашел Феррелл и Чака Хан.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница “Украина”», время отплытия — 20:00.

