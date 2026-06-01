«Электрик без опыта работы минимально получает 60 тысяч рублей в месяц, максимальная медианная зарплата составляет 200 тысяч рублей – при условии опыта в три года. За год прирост в зарплате составил 16%. Это максимальный прирост по рабочим специальностям. Далее идет слесарь с такими же медианными зарплатами в 2026 году, но приростом всего в 6% за год. Электромонтажник на старте получает в среднем 60 тысяч рублей, но при опыте в три года медианный доход доходит до 250 тысяч рублей. Самый высокий максимальный уровень зарплаты с опытом работы у электрогазосварщика – 300 тысяч рублей в месяц, а также у автомеханика – те же 300 тысяч. Сборщик заказов на старте зарабатывает 55 тысяч рублей в среднем, при опыте работы в три года – всего 150 тысяч. При этом зарплата растет невысокими темпами в пределах 6%», - рассказала она.

Учителя и воспитатели сегодня зачастую уходят в продажи или сферу обслуживания, а бухгалтеры и экономисты переквалифицируются в продавцов, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

