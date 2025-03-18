«Покрываем дефицит»: Экс-министр Нечаев связал с приватизацией расходы на СВО

«Возможности у государства очень широкие, потому что сейчас, согласно официальным данным, примерно 70% ВВП страны — это госкомпании. Они играют ключевую роль практически во всех секторах экономики. Государство само будет решать, что оно захочет приватизировать, в том числе под лоббистскими усилиями руководителей, которые, полагаю, выступают против приватизации. Приватизация стала актуальной, потому что в России достаточно серьезные проблемы с бюджетом в связи со спецоперацией. За два месяца, по данным того же Минфина, дефицит бюджета более чем вдвое превышает годовой план», — сказал Нечаев.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, массового наплыва иностранных инвесторов ждать не стоит.

«Я не думаю, что будет массовый наплыв иностранных инвесторов. То, что произошло в последние годы, явно сильно напугало их. В ситуации, когда надо покрывать дефицит бюджета, отсутствие иностранных инвесторов — не самая благоприятная ситуация для приватизации, так что придется рассчитывать на внутренние ресурсы», — подытожил он.

Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет по итогам 2024 года получит от приватизации 130 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

