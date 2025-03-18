«Покрываем дефицит»: Экс-министр Нечаев связал с приватизацией расходы на СВО
Массового наплыва иностранных инвесторов в Россию в ближайшее время ждать не стоит, сказал НСН Андрей Нечаев.
Приватизация в России актуальна из-за ощутимых проблем с бюджетом, возможности в этом плане у государства очень высокие, поскольку примерно 70% российского ВВП обеспечивают госкомпании. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Минфин России по предложению Росимущества ранее дополнил 59 позициями перечень федерального имущества, приватизация которого проводится без включения в прогнозный план. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Росимущества. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России подготовит предложения по большой приватизации и считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня. По словам Нечаева, сегодня у государства обширные возможности для приватизации.
«Возможности у государства очень широкие, потому что сейчас, согласно официальным данным, примерно 70% ВВП страны — это госкомпании. Они играют ключевую роль практически во всех секторах экономики. Государство само будет решать, что оно захочет приватизировать, в том числе под лоббистскими усилиями руководителей, которые, полагаю, выступают против приватизации. Приватизация стала актуальной, потому что в России достаточно серьезные проблемы с бюджетом в связи со спецоперацией. За два месяца, по данным того же Минфина, дефицит бюджета более чем вдвое превышает годовой план», — сказал Нечаев.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, массового наплыва иностранных инвесторов ждать не стоит.
«Я не думаю, что будет массовый наплыв иностранных инвесторов. То, что произошло в последние годы, явно сильно напугало их. В ситуации, когда надо покрывать дефицит бюджета, отсутствие иностранных инвесторов — не самая благоприятная ситуация для приватизации, так что придется рассчитывать на внутренние ресурсы», — подытожил он.
Ранее Силуанов заявил, что российский бюджет по итогам 2024 года получит от приватизации 130 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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