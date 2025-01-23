Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США
Россия рискует не досчитаться миллиардов и даже десятков миллиардов долларов доходов уже в ближайшие месяцы из-за новых ограничительных мер со стороны США. Такую оценку дал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Он уточнил в комментарии NEWS.ru, что проблемы вызваны ужесточением вторичных санкций в отношении нефтяного флота России, входящих в «прощальном пакет Байдена» от 10 января. Кроме того, новыми санкциями грозит вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп, если Москва откажется начать переговоров по урегулированию украинского вопроса.
Как пояснил Нечаев, основную головную боль для России представляют не новые ограничения, а ужесточении уже введенных ранее. Именно этим, по словам экс-министра сейчас и занимаются США с Евросоюзом. В частности, Запад выбрал вариант борьбы с нефтяным флотом РФ, в том числе, теневым, а также нефтегазовым сектором в целом.
Под санкционные меры попали транспортные и страховые компании. Нечаев напомнил, что сейчас, если верить СМИ, 20 танкеров стоят у побережья Китая, не имея возможности разгрузиться из-за угрозы вторичных санкций. При этом выручка от продажи нефти и газа каждый год е составляет от трети до половины с лишним доходов бюджета РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru