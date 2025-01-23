Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США

Россия рискует не досчитаться миллиардов и даже десятков миллиардов долларов доходов уже в ближайшие месяцы из-за новых ограничительных мер со стороны США. Такую оценку дал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Он уточнил в комментарии NEWS.ru, что проблемы вызваны ужесточением вторичных санкций в отношении нефтяного флота России, входящих в «прощальном пакет Байдена» от 10 января. Кроме того, новыми санкциями грозит вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп, если Москва откажется начать переговоров по урегулированию украинского вопроса.