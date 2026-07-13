Пойдут по пути KFC? На каких условиях McDonald’s вернется в Россию

Прецедента с возвращением фастфуда на российский рынок еще не было, но такой вариант возможен, заявил НСН Сергей Миронов.

McDonald’s не нужны конкуренты, поэтому он может выкупить «Вкусно — и точка» по возвращению в Россию, как уже делал KFC с «Ростикс», рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не вернется в Россию. Его слова приводит ТАСС. Миронов не согласился с такой позицией.

Гендиректор «Вкусно - и точка» не поверил в возвращение McDonald’s в РФ
«Если решатся все геополитические вопросы, то McDonald's приложит все усилия, чтобы вернуться на российский рынок. Ему не надо, чтобы был какой-то альтернативный конкурент. “Вкусно и точка” тогда может пойти на другие рынки, а McDonald's потребует вернуть себе вложения, например, рестораны обратно в собственность. Возможно, это прописано в договорах. Таких прецедентов еще не было, но когда-то KFC пришел в Россию и купил “Ростикс” , а российский опыт полностью интегрировал в себя. Может и здесь будет так же», — подчеркнул он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров назвал НСН условие, при котором McDonald's вернется в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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