McDonald’s не нужны конкуренты, поэтому он может выкупить «Вкусно — и точка» по возвращению в Россию, как уже делал KFC с «Ростикс», рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.



Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не вернется в Россию. Его слова приводит ТАСС. Миронов не согласился с такой позицией.