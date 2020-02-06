Россия оказалась одним из самых крупных поставщиков нефти в США

Лидером в октябре прошлого года стала Канада, оттуда в Америку поступило 136,5 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что власти США готовы ввести новые санкции в том случае, если Россия всё-таки попытается достроить «Северный поток 2». Заявления могут оказаться голословными – непонятно, как их применять, сказал в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

