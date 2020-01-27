Нефть снижается, да не вся
Замгендиректора Института национальной энергетики в интервью НСН объяснил, почему снижение цен на нефть не будет слишком долгим.
Мировые цены на нефть начали неделю со снижения. Как пишет RT, мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, до 52,87 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 2,29% - до 59,30 доллара.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, почему это снижение не будет слишком долгим.
«Сейчас на рынке признаки переизбытка предложения. Это связано с тем, что США за последние три года значительно нарастили производство нефти, сланцевой нефти. Сейчас они добывают 13 млн баррелей в сутки, это очень много. Штаты сейчас крупнейший производитель нефти. И поэтому на рынке переизбыток легких и сверхлегких сортов. Сланцевая нефть – это легкая нефть. Поэтому в августе прошлого года мы видели повышение цен на тяжелые сорта нефти, высокосернистые, в первую очередь, на нефть марки Urals – основной экспортный сорт России.
На тяжелые сорта нефти спрос растет, они нужны для производства целого спектра нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Поэтому снижение цен на эталонные сорта Brent и WTI не отражает полностью ценовых реалий нефти Российской Федерации. Однако снижение цен означает рост банкротств среди американских сланцевых компаний и снижение добычи. Как только это произойдет, начнется стабилизация рынка. К тому же работает сделка OPEC+, и каждый год примерно на миллион-полтора баррелей в сутки растет мировой спрос. Все это также будет способствовать стабилизации цен», - сказал он.
Ранее глава BP Роберт Дадли заявил, что времена нефти за 100 долларов прошли.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Китай обогнал Россию по экспорту вооружений
- Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»
- Путин поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников
- Центр инфекционных болезней: В России уже умеют лечить коронавирус!
- Путин поручил продлить маткапитал до 2026 года с ежегодной индексацией