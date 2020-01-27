Нефть снижается, да не вся

Мировые цены на нефть начали неделю со снижения. Как пишет RT, мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,44%, до 52,87 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 2,29% - до 59,30 доллара.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил, почему это снижение не будет слишком долгим.

«Сейчас на рынке признаки переизбытка предложения. Это связано с тем, что США за последние три года значительно нарастили производство нефти, сланцевой нефти. Сейчас они добывают 13 млн баррелей в сутки, это очень много. Штаты сейчас крупнейший производитель нефти. И поэтому на рынке переизбыток легких и сверхлегких сортов. Сланцевая нефть – это легкая нефть. Поэтому в августе прошлого года мы видели повышение цен на тяжелые сорта нефти, высокосернистые, в первую очередь, на нефть марки Urals – основной экспортный сорт России.