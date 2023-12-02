Подорожанию яиц нашли объяснение в Минсельхозе Ростовской области
2 декабря 202316:20
В Минсельхозе Ростовской области назвали причину подорожания яиц в регионе, пишет «Donnews».
По словам первого замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой, регион произвел меньше яиц в этом году, чем в прошлом. Она уточнила, что падение объемов производства связано с его сокращением в частном секторе.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru