СМИ: В Оренбурге начали торговать яйцами поштучно
Куриные яйца в Оренбурге стали продавать поштучно. Об этом сообщает 56оrb.ru.
Оренбургское издание ссылается на своего читателя, который прислал соответствующее фото, сделанное на местном рынке. На снимке виден ценник, на котором указано, что желающие могут приобрести не десяток, а одно яйцо за 11,5 рублей.
«Раньше, это был самых ходовой продукт в любой семье... А сегодня цена догоняет полкило фарша», - цитирует издание читателя.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила о проведении антикартельных проверок 12 производителей куриных яиц и куриного мяса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru