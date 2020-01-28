Подорожание продуктов против послания президента

Цены на молоко и мясо могут вырасти на 10-12%. Об этом «Известиям» рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Павлюшина. Одной из причин она назвала увеличение издержек производителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН указал, что повышение цен на мясо и молоко противоречит посланию президента Федеральному Собранию.

«Президент в своем послании призвал увеличить в продуктовой корзине россиян долю мяса, рыбы и молочных продуктов. Так что если продукты будут дорожать, это будет идти в разрез с государственной стратегии. Но объем потребления не сократится, будет снижаться качество потребляемых продуктов. Однако если сравнить с рекомендациями Минздрава, то мы сильно недоедаем по части овощей и фруктов, чем по части мяса и рыбы», - отметил эксперт.