Подорожание продуктов против послания президента
Эксперты рассказали НСН, какие политические риски несет прогноз правительства о повышении цен на продукты.
Цены на молоко и мясо могут вырасти на 10-12%. Об этом «Известиям» рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Павлюшина. Одной из причин она назвала увеличение издержек производителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН указал, что повышение цен на мясо и молоко противоречит посланию президента Федеральному Собранию.
«Президент в своем послании призвал увеличить в продуктовой корзине россиян долю мяса, рыбы и молочных продуктов. Так что если продукты будут дорожать, это будет идти в разрез с государственной стратегии. Но объем потребления не сократится, будет снижаться качество потребляемых продуктов. Однако если сравнить с рекомендациями Минздрава, то мы сильно недоедаем по части овощей и фруктов, чем по части мяса и рыбы», - отметил эксперт.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН признал, что мясо может подорожать.
«Говядина и баранина может подорожать. Свинина не может – торговля встала. Гречка и молоко в порошке уже закуплены. Есть только один вариант: если новый налог введут. Тогда поднимется цена», - отметил он.
Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в эфире НСН рассказала, что цены на молоко вырастут из-за введения обязательной маркировки.
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