Поднявшая цены на электронику компания DNS пообещала их снизить

«…Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — заявил глава компании.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о резком повышении цен компанией DNS. Ведомство проверить обоснованность повышения цен сети электроники. Ранее сообщалось, что компания повысила цены на свой ассортимент на 30%.

