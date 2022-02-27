Поднявшая цены на электронику компания DNS пообещала их снизить

Крупная российская сеть по продаже электронных и бытовых товаров DNS, которая на фоне падения рубля подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании Дмитрия Алексеева.

Ритейлер DNS: Цены на электронику выросли на 30%

«…Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — заявил глава компании.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о резком повышении цен компанией DNS. Ведомство проверить обоснованность повышения цен сети электроники. Ранее сообщалось, что компания повысила цены на свой ассортимент на 30%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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