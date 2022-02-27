Поднявшая цены на электронику компания DNS пообещала их снизить
Крупная российская сеть по продаже электронных и бытовых товаров DNS, которая на фоне падения рубля подняла цены на ряд товаров до 30%, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании Дмитрия Алексеева.
«…Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — заявил глава компании.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о резком повышении цен компанией DNS. Ведомство проверить обоснованность повышения цен сети электроники. Ранее сообщалось, что компания повысила цены на свой ассортимент на 30%.
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