Ритейлер DNS: Цены на электронику выросли на 30%

Торговая сеть DNS подняла цены на электронику и бытовую технику до 30%. Об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Дмитрий Алексеев.

При этом он подчеркнул, что увеличение стоимости товаров возможно и дальше.

По его словам, рост произошел из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроса. Алексеев отметил, что 24 февраля на сайте ритейлера наблюдались сбои, при этом продажи выросли почти в два раза.

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Глава DNS добавил, что в связи с изменением курса валют и введением «технологических санкций» против России пока не известно, как будут осуществляться поставки большого перечня товаров.

Ранее «Известия» сообщили, что на фоне геополитической нестабильности часть поставщиков электроники объявила об ограничении партий в Россию и пересмотре цен, которые могут вырасти на 10–30%. Также отмечается, что возможны сбои при оплате товара и в цепочках наработанных логистических схем.

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