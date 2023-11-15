Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году
Закончено проектирование автодороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино железной дороги Киевского направления и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что строительство новой дороги к железнодорожной станции сможет повысить ее доступность сразу для нескольких населенных пунктов. По словам Бочкарева, дорога подойдет к станции с двух сторон – от Боровского и от Зайцевского шоссе. Строительство дороги начнут в начале 2024 года, ввести ее в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Заммэра уточнил, что протяженность дороги составит порядка 3,5 км, со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до поселка Кокошкино Новомосковского административного округа. Бочкарев подчеркнул, что в рамках проекта также будет оборудована дополнительная полоса на Зайцевском шоссе для организации левого поворота на новую дорогу. При этом будет построено, в частности, здание конечной станции общественного транспорта и перехватывающая автомобильная парковка.
В свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что с обеих сторон проезжей части дороги появятся пешеходные тротуары, а вдоль автодороги будут установлены остановочные павильоны для общественного транспорта и наружное освещение. По его словам, дорогу оборудуют семью светофорами и автоматической системой управления дорожным движением. Кроме того, обустроят велодорожку длиной 1,2 км. После окончания основных работ прилегающую территорию благоустроят.
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