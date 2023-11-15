Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году

Закончено проектирование автодороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино железной дороги Киевского направления и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство новой дороги к железнодорожной станции сможет повысить ее доступность сразу для нескольких населенных пунктов. По словам Бочкарева, дорога подойдет к станции с двух сторон – от Боровского и от Зайцевского шоссе. Строительство дороги начнут в начале 2024 года, ввести ее в эксплуатацию планируется в 2026 году.