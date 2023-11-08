Бочкарев: Технологическая часть в составе городского вокзала «Варшавская» готова наполовину
Формирование технологической части в рамках реализации проекта городского вокзала «Варшавская» в Москве завершено наполовину. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси», – отметил заммэра.
Кроме того, ведется строительство здания конечной станции для пассажирского транспорта. В рамках реализации проекта создают комфортную инфраструктуру для жителей района и пассажиров метро. Как отметил Бочкарев, вокзал «Варшавская» обеспечит удобную пересадку горожан, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети, улучшит транспортную доступность на прилегающих территориях.
По словам руководителя ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константина Маслакова, на объекте продолжают создание новой улично-дорожной сети. В частности, специалисты завершают подготовительные работы по укладке верхнего дорожного покрытия.
«Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения», – указал Маслаков.
Площадь работ составит свыше 13,5 тысячи квадратных метров. При формировании технологической части планируется организовать безбарьерную среду для маломобильных групп, установить в местах наземных пешеходных переходов пониженный бортовой камень, а также уложить наземные тактильные указатели.
Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, после запуска новых диаметров часть горожан пересядут с личного транспорта на общественный. Изменение транспортного поведения москвичей связано в том числе с экономией времени, комфортом и безопасностью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержали мужчину, угрожавшего жене военкора Коца
- Минсельхоз: Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна
- Объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей
- Патрушев заявил о попытках Украины атаковать российские АЭС
- СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС
- Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике
- СМИ: Возбуждено уголовное дело на мужчину, который угрожал жене военкора Александра Коца
- Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- Крым готовится принять фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест»
- В России предложили ввести единое пособие для беременных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru