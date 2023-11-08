Бочкарев: Технологическая часть в составе городского вокзала «Варшавская» готова наполовину

Формирование технологической части в рамках реализации проекта городского вокзала «Варшавская» в Москве завершено наполовину. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси», – отметил заммэра.

Кроме того, ведется строительство здания конечной станции для пассажирского транспорта. В рамках реализации проекта создают комфортную инфраструктуру для жителей района и пассажиров метро. Как отметил Бочкарев, вокзал «Варшавская» обеспечит удобную пересадку горожан, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети, улучшит транспортную доступность на прилегающих территориях.

По словам руководителя ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константина Маслакова, на объекте продолжают создание новой улично-дорожной сети. В частности, специалисты завершают подготовительные работы по укладке верхнего дорожного покрытия.

«Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения», – указал Маслаков.

Площадь работ составит свыше 13,5 тысячи квадратных метров. При формировании технологической части планируется организовать безбарьерную среду для маломобильных групп, установить в местах наземных пешеходных переходов пониженный бортовой камень, а также уложить наземные тактильные указатели.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, после запуска новых диаметров часть горожан пересядут с личного транспорта на общественный. Изменение транспортного поведения москвичей связано в том числе с экономией времени, комфортом и безопасностью.

