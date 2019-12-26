«Поддержать штаны». Власти могут отменить НДФЛ для малоимущих
Власти решили демонстрировать борьбу за социальную справедливость. Экономист Михаил Делягин напомнил в эфире НСН, что признаком цивилизованного общества является прогрессивная шкала налогобложения.
Власти серьезно рассматривают для малоимущих возможность вычета из налога на доходы в размере прожиточного минимума. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока.
Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ, реформа обойдется в 1—1,5 триллиона рублей. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 000 рублей), а о введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех россиян, при этом ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Сейчас обсуждаются разные варианты реформы.
Как заявил НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, это очень правильная идея.
«В нормальных странах прогрессивная шкала налогообложения обязательна: чем человек беднее, тем меньше он должен платить обществу. «Единая Россия» понимает справедливость строго наоборот: чем человек беднее, тем больше он должен платить государству. Нужно понимать, что люди бедны не потому, что они порочны, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете и бедности. В нищете у нас 10%, в бедности — 70% населения. У нас в «тени» занято порядка 30 млн человек, это 40% рабочей силы. Это вызвано регрессивной шкалой обложения личных доходов. Чем беднее человек, тем больше из него пытаются выжать. Собирать эти налоги невозможно ни с моральной точки зрения, ни с сугубо административной», — полагает директор Института проблем глобализации.
С инициативой освободить малоимущие слои населения от НДФЛ ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.
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