«Поддержать штаны». Власти могут отменить НДФЛ для малоимущих

Власти серьезно рассматривают для малоимущих возможность вычета из налога на доходы в размере прожиточного минимума. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока.

Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ, реформа обойдется в 1—1,5 триллиона рублей. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 000 рублей), а о введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех россиян, при этом ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Сейчас обсуждаются разные варианты реформы.