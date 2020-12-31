Россия предоставила Минску кредит в 1 млрд долларов из-за отсутствия долгов перед «Газпромом»

Более 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя Минобороны РФ объявило о завершении осеннего призыва Лукашенко: Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими Лидер Китая направил поздравление Путину