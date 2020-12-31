Россия предоставила Минску кредит в 1 млрд долларов из-за отсутствия долгов перед «Газпромом»

Российская сторона увязала предоставление Белоруссии в 2020-2021 годах госкредита в эквиваленте на 1 млрд долларов с отсутствием просроченной задолженности белорусской стороны перед «Газпромом». Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

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Правительство России 21 декабря одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере 1 млрд долларов. Накануне Белоруссия получила первый транш кредита в размере 500 млн долларов, сообщает RT. Предполагается, что второй транш республика получит в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КредитыБелоруссияГазпром
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