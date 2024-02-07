«Почувствуют разницу!»: Топливо для Европы дорожает из-за атак хуситов

«Сейчас транспортные компании очень многих стран перенаправляют свои суда. Это большой поток, конечно, ни у кого нет гарантий, что судно пройдет без повреждения. Перевозчики нефти, СПГ сейчас уже идут через мыс Доброй Надежды. Означает ли это, что Европа останется без топлива? В целом нет, потому что танкеры все-таки дойдут туда, только более сложным путем. Конечно, это означает другую стоимость, затраты возросли, плыть теперь нужно не неделю, а 21 день в ряде случаев. Поэтому топливо будет более дорогим для Европы. Это коснется всех европейских стран – Британия, Германия и так далее. Почувствуют эту разницу все», - отметил он.

По его словам, Россия готова разными путями снабжать Европу в сложившихся непростых обстоятельствах, но от нефти из РФ там отказались официально, по газу тоже есть вопросы.

«Снабжать Европу мы сегодня можем, но по СПГ есть пределы роста, сколько есть, столько и есть. А что касается нефти, там есть отказ. Поставить мы можем, а они из-за санкций вынуждены отказываться. Сейчас идут неоптимальные логистические маршруты из-за санкций. Если говорим про газ, санкций официальных нет, есть только добровольные отказы. В большинстве портов Европы ограничений нет, там только Польша может сказать, что не будет закупать наш СПГ. По трубопроводам ситуация сложнее. Страны готовы покупать, но там инфраструктурный вопрос, потому что «Северные потоки» не работают, «Ямал-Европа» не работает через Украину, а в «Турецком потоке» развязка на Европе небольшая», - рассказал собеседник НСН.

Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа - вырастут на 26%. Об этом ранее заявил замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков, передает «Радиоточка НСН».

