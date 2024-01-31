Новак: Спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки
Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что оценки экспертов по мировому спросу на нефть меняются в течение года, ежеквартально. По последней оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении.
Ранее, 25 января, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent с поставкой в марте превысила 82 доллара, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru