Новак: Спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он отметил, что оценки экспертов по мировому спросу на нефть меняются в течение года, ежеквартально. По последней оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении.

Ранее, 25 января, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent с поставкой в марте превысила 82 доллара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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