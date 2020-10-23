Почти у половины москвичей доходы выше 60 тысяч рублей
Почти у половины жителей Москвы доход превышает 60 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. По данным ведомства, в среднем доходы увеличиваются на 6,3% в год, передает ТАСС.
За 10 лет номинальные денежные доходы жителей российской столицы выросли на 84,2%.
Более 45% населения Москвы имеют ежемесячный доход свыше 60 тыс. рублей, тогда как в среднем по России в эту группу входит только около 14% населения, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Основной источник доходов москвичей - заработная плата, в структуре денежных доходов она занимает 67,6%.
Также 12,2% в доходах составляют социальные трансферты, 10,6% - доходы от собственности, 4,1% - от предпринимательской деятельности.
Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый третий россиянин при приёме на работу готов согласиться на зарплату меньше своих ожиданий.
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