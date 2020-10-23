Почти у половины москвичей доходы выше 60 тысяч рублей

Почти у половины жителей Москвы доход превышает 60 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. По данным ведомства, в среднем доходы увеличиваются на 6,3% в год, передает ТАСС.

За 10 лет номинальные денежные доходы жителей российской столицы выросли на 84,2%.