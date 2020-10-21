В Конфедерации труда оценили идею выплатить работникам премии вместо корпоративов

Около 40% российских компаний, планирующих в этом году новогодний корпоратив, проведут его онлайн, а 20% россиян готовы отказаться от массовых новогодних гуляний.

«Радио 1» спросило главу правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабича, стоит ли выплатить работникам премии вместо проведения корпоратива в традиционном его виде.

Бабич ответил, что прямой связи между корпоративами и премией нет, невозможность проведения корпоратива из-за ситуации с пандемией не означает, что работодатель выплатит всем премии, ведь провести корпоратив гораздо дешевле.

Требовать же выплаты премий работники могут лишь тогда, когда премирование включено в систему оплаты труда на предприятии или премирование прописано коллективным договором.

