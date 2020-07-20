Почти треть россиян оказалась готова забрать вклады из банков
По результатам исследований «Росгосстрах банка» и НАФИ, 30% россиян заберут свои средства из банков в случае дальнейшего падения доходности по вкладам. Ещё 36% не станут ничего предпринимать, пишет РИА Новости.
По данным Центробанка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России, по итогам первой декады июля упала до рекордно низкого уровня в 4,63% годовых.
«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) — заберет все средства из банка, а еще 2% — заберут средства частично», - говорится в исследовании.
Ранее на заседании в Совфеде глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
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