Почти треть россиян оказалась готова забрать вклады из банков

По данным Центробанка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России, по итогам первой декады июля упала до рекордно низкого уровня в 4,63% годовых.

«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) — заберет все средства из банка, а еще 2% — заберут средства частично», - говорится в исследовании.

Ранее на заседании в Совфеде глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.



