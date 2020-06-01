Почти половине россиян срезали зарплаты

В период пандемии коронавируса зарплаты были урезаны у 40 процентов россиян. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).

Самые большие потери в зарплатах были зафиксированы в сфере строительства, торговли и обслуживания — там отрицательная динамика достигает 65-75 процентов. При этом среди самозанятых на уменьшение доходов пожаловались три четверти прошенных, а среди работников средних и крупных предприятиях — 48 процентов.

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Каждый пятый полностью или частично лишился премиальных бонусов, однако с задержками по зарплате столкнулись только семь процентов респондентов. В то же время в период самоизоляции 10 процентов опрошенных были уволены, еще 11 процентов - переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, пишут «Известия».

При этом 16 процентов работников сообщили, что стали работать больше, чем до пандемии коронавируса.

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с требованием ограничить зарплаты российских чиновников пятью минимальными размерами оплаты труда (МРОТ), передает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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