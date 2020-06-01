Почти половине россиян срезали зарплаты

В период пандемии коронавируса зарплаты были урезаны у 40 процентов россиян. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).



Самые большие потери в зарплатах были зафиксированы в сфере строительства, торговли и обслуживания — там отрицательная динамика достигает 65-75 процентов. При этом среди самозанятых на уменьшение доходов пожаловались три четверти прошенных, а среди работников средних и крупных предприятиях — 48 процентов.