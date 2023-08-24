Почти 30 новых стартовых площадок реновации утверждено в Москве в этом году

По его словам, на указанных территориях планируется возвести почти полмиллиона квадратных метров современного жилья для участников программы реновации.

«С 2017 года число земельных участков для возведения нового жилья увеличилось в четыре раза... Это территории, где создается качественно новая городская среда, обновляется старый жилфонд, строится сопутствующая инфраструктура для комфортного проживания горожан», – уточнил Левкин.

Он указал, что работы по проектированию и строительству домов ведутся уже в рамках квартальной застройки районов, повсеместно внедряется подход Urban Health, широко применяются зеленые стандарты строительства.

Левкин добавил, что в стадиях проектирования и строительства на подобранных столичными властями земельных участках находятся 418 домов, общая площадь квартир в которых составляет 7,8 млн квадратных метров, в эксплуатацию сдали 260 жилых зданий, новые квартиры по программе получили более 105 тысяч москвичей.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на западе столицы до конца 2023 года по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию восемь жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».