Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что 1 августа 2023 года реализуемой в столице программе реновации исполнилось шесть лет, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, за прошедшее время новые квартиры получили 129 тысяч жителей, проживающих в 802 старых домах. Он уточнил, что более 105 тысяч из них уже «отпраздновали новоселье».
Левкин указал, что 80% новосёлов при переезде воспользовались помощью городских властей, которые предоставили им бесплатных грузчиков и машину.
Он добавил, что в рамках программы были возведены 240 новостроек, и москвичи переезжают в дома, которые находятся не только в границах района, но часто - в границах квартала или даже в пешей доступности от старого жилья.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации завоевала доверие москвичей, жалоб на неё почти нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru