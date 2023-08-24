Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации

По его словам, за прошедшее время новые квартиры получили 129 тысяч жителей, проживающих в 802 старых домах. Он уточнил, что более 105 тысяч из них уже «отпраздновали новоселье».

Левкин указал, что 80% новосёлов при переезде воспользовались помощью городских властей, которые предоставили им бесплатных грузчиков и машину.

Он добавил, что в рамках программы были возведены 240 новостроек, и москвичи переезжают в дома, которые находятся не только в границах района, но часто - в границах квартала или даже в пешей доступности от старого жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации завоевала доверие москвичей, жалоб на неё почти нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».