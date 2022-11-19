По Крымскому мосту после ремонта возобновили движение машин

«Сегодня в 15:10 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, по мосту разрешен проезд для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового транспорта он будет открыт не ранее декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления второго пути на железнодорожной части Крымского моста уже почти готов, передает агентство.

