Хуснуллин заявил о завершении установки первого пролёта Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале заявил, что первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто не раньше 1 декабря

По его словам, работы были выполнены в кратчайшие сроки.

«Завершили надвижку первого пролётного строения... Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролёта в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролётного строения заняла 12 часов», - написал он.

Вице-премьер добавил, что монтаж следующего пролёта запланирован на 11 ноября.

Ранее Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РемонтМарат ХуснуллинКрымский Мост
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