Эксперты ВШЭ спрогнозировали уменьшение рабочей силы в России к 2030 году

В дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России» эксперты указывают, что доля людей в возрасте до 40 лет в рабочей силе снизится с 42 до 37,4% к 2030 году. Отмечается, что в стране ускоряется старение рабочей силы: малочисленное поколение 1990-х и 2000-х годов вступает в трудоспособный возраст, при этом старшие поколения продолжают трудовую деятельность на фоне повышения пенсионного возраста.

В НИУ ВШЭ подчеркивают, что численность рабочей силы меняется под влиянием увеличения смертности, миграции и малого количества молодежи на рынке труда. По прогнозам экспертов, к 2030 году численность рабочей силы сократится до 72,8 млн человек. При этом в 2019 году она оценивалась в 74,7 млн человек, пишет Ura.ru.

