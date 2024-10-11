«Вопреки санкциям»: Рекордно низкий госдолг РФ назвали «оздоровлением»

Внешний долг России достиг минимального размера с 2006 года из-за того, что страна расплачивается по внешним долгам, а новых не берет, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.

Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%. А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов. Змиев объяснил такую динамику.