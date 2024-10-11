«Вопреки санкциям»: Рекордно низкий госдолг РФ назвали «оздоровлением»
Минимальный с 2006 года показатель внешнего долга РФ никак не отразится на жизни простых россиян, отметил в эфире НСН экономист Евгений Змиев.
Внешний долг России достиг минимального размера с 2006 года из-за того, что страна расплачивается по внешним долгам, а новых не берет, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.
Ранее Банк России сообщил, что внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже 300 миллиардов долларов: на 1 октября он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала текущего года на 7,7%. А вот Центральный банк и кредитные организации, наоборот, увеличили долг перед иностранцами почти на 4 миллиарда долларов, или на 4,1% за июль-сентябрь. В результате он достиг максимальных за два года 101,5 миллиарда долларов. Змиев объяснил такую динамику.
«Динамика говорит о том, что Центральный банк, соответственно, Российская Федерация, расплачивается по внешним долгам и новых не берет, с одной стороны. С другой стороны, с учетом санкций и международного давления, создания проблем в экономической сфере России, потенциальные займодатели, которые раньше давали России в долг, перестали это делать. То есть, мы расплачиваемся, но не берем новых займов, обходимся внутренними ресурсами. В целом это позволяет оздоравливать международное финансовое положение страны. Если наступит перелом, а санкции будут ослаблены, начнут возобновляться экономические связи, то возникнут прежние связи по займам», – сказал Змиев.
Он отметил, что минимальный с 2006 года показатель внешнего долга никак не отразится на жизни простых россиян.
«На россиянах это отражается очень слабо и очень косвенно. Если снижаются международные долги России, то, соответственно, снижаются расходы на их обслуживание. Процентные расходы, которые идут из бюджета России, становятся меньше. Эти суммы направляются на другие, в том числе социальные цели. Простой россиянин очень слабо заметит изменение», – указал собеседник НСН.
Кроме того, экономист отметил, что долг Центробанка и кредитных организаций в 101,5 миллиарда долларов является незначительным.
«Сумма незначительна ни для масштабов России, ни для объемов транзакций, которые существуют. Вполне вероятно, эти суммы могут быть просто связаны с особенностями методики расчета и задержками тех или иных платежей, которые сегодня существуют. Есть проблема с расчетами даже с условно дружественными партнерами. Поэтому, скорее, эта цифра оттуда», – добавил Змиев.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. По данным американского Минфина, на 9 октября госдолг США составлял 35,69 триллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».
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