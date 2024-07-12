Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов

По итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

За год прирост составил почти 6%, при этом глобальный ВВП растет более медленными темпами – 4,2% за тот же период (105,4 триллиона долларов). Таким образом, сегодня мировой госдолг составляет 95,8% мирового ВВП.

Силуанов: миру грозит долговой кризис из-за высоких уровней госдолга

США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Об этом ранее заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ. Он отметил, что из этой суммы $12,6 трлн находятся на банковских счетах или у физических лиц за пределами США, а еще $10 трлн долларов взяты американскими компаниями.

Остальная часть суммы, по словам Путина, представляет собой вложения граждан других стран в американские компании, которые, хотя и обеспечены надежностью этих компаний, все же зависят от состояния американской экономической системы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ВВПГосдолгДоллар

Горячие новости

Все новости

партнеры