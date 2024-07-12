Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов

По итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

За год прирост составил почти 6%, при этом глобальный ВВП растет более медленными темпами – 4,2% за тот же период (105,4 триллиона долларов). Таким образом, сегодня мировой госдолг составляет 95,8% мирового ВВП.