Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов
По итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).
За год прирост составил почти 6%, при этом глобальный ВВП растет более медленными темпами – 4,2% за тот же период (105,4 триллиона долларов). Таким образом, сегодня мировой госдолг составляет 95,8% мирового ВВП.
США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Об этом ранее заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ. Он отметил, что из этой суммы $12,6 трлн находятся на банковских счетах или у физических лиц за пределами США, а еще $10 трлн долларов взяты американскими компаниями.
Остальная часть суммы, по словам Путина, представляет собой вложения граждан других стран в американские компании, которые, хотя и обеспечены надежностью этих компаний, все же зависят от состояния американской экономической системы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru