«Негативный сценарий»: В России усомнились, что Трамп сократит госдолг США

«Как правило, политика республиканцев заключается в снижении налоговой нагрузки на крупный бизнес. Трамп так и делал в свой предыдущий президентский срок, он сократил налоги для богатых людей и компании. Это вызвало экономический рост в стране, однако доходы уменьшались, а расходы оставались прежними. Потому госдолг, скорее всего, только вырастит. Возможно, Трамп полагает, что при нем создадутся благоприятные условия для нефтедобычи. Сегодня США является крупнейшим в мире производителем нефти, но страна потребляет куда больше. Увеличение добычи позволит сократить закупки извне, придется тратить меньше и деньги останутся внутри страны», - заявил он.

По словам собеседника НСН, наращивание добычи нефти в США может негативно повлиять на ее стоимость.

«Никто в США не может увеличить добычу по воле президента, для этого необходимы соответствующие экономические условия. Сегодня эта страна близка к пику по добыче, нужно много денег для увеличения объема производства. В условиях, когда непонятно, что в ближайшие 10 лет будет с объемом потребления, американские компании боятся делать крупные инвестиции. Поэтому приход к власти Трампа не означает автоматического увеличения объема добычи нефти. Однако если так случится, для нас это негативный сценарий. Мы либо увидим на мировом рынке понижение цен из-за перепроизводства, либо ОПЕК+ опять будут сокращать объемы добычи, тогда мы уступим долю на глобальном рынке», - пояснил он.