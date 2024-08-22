«Негативный сценарий»: В России усомнились, что Трамп сократит госдолг США
В должности президента США Дональд Трамп снижал налоговую нагрузку на крупные компании, что не способствовало сокращению госдолга страны, сказал НСН экономист Игорь Юшков.
Если США нарастит добычу нефти, это негативно повлияет на ее стоимость и вынудит Россию уступить долю мирового рынка, заявил в беседе с НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Американские финансовые обязательства превысили $35 триллионов, сообщил в конце июля Минфин США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Нью-Йорке пообещал в случае победы на выборах резко сократить размер долговых обязательств, используя нефть, пишут «Известия». Однако Юшков усомнился в том, что Трамп сможет реализовать задуманное.
«Как правило, политика республиканцев заключается в снижении налоговой нагрузки на крупный бизнес. Трамп так и делал в свой предыдущий президентский срок, он сократил налоги для богатых людей и компании. Это вызвало экономический рост в стране, однако доходы уменьшались, а расходы оставались прежними. Потому госдолг, скорее всего, только вырастит. Возможно, Трамп полагает, что при нем создадутся благоприятные условия для нефтедобычи. Сегодня США является крупнейшим в мире производителем нефти, но страна потребляет куда больше. Увеличение добычи позволит сократить закупки извне, придется тратить меньше и деньги останутся внутри страны», - заявил он.
По словам собеседника НСН, наращивание добычи нефти в США может негативно повлиять на ее стоимость.
«Никто в США не может увеличить добычу по воле президента, для этого необходимы соответствующие экономические условия. Сегодня эта страна близка к пику по добыче, нужно много денег для увеличения объема производства. В условиях, когда непонятно, что в ближайшие 10 лет будет с объемом потребления, американские компании боятся делать крупные инвестиции. Поэтому приход к власти Трампа не означает автоматического увеличения объема добычи нефти. Однако если так случится, для нас это негативный сценарий. Мы либо увидим на мировом рынке понижение цен из-за перепроизводства, либо ОПЕК+ опять будут сокращать объемы добычи, тогда мы уступим долю на глобальном рынке», - пояснил он.
В свою очередь экономист Василий Колташов рассказал НСН, что даже в случае девальвации экономики США другие страны смогут избежать кризиса.
«Если Трамп будет настоящим руководителем американской экономики, он сможет приказать Федеральной резервной системе списать часть долга, и облигации правительственного долга в распоряжении ФРС превратятся в ничто. Просто раздадут ценные бумажки, которые когда-нибудь можно будет обменять на ценные ресурсы США и все. Можно поступить еще проще и за счет денежной эмиссии выплатить часть долга. Мировая экономика положительно воспринимает любые денежные вливания США. Высокий темп роста цен на нефть, зерно и многие другие товары – возможность зарабатывать для стран. Сегодня США не определяют рост мировой экономики, как это было при Бараке Обаме. Рост в других странах продолжится, даже если в США случится девальвация», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов. За год прирост составил почти 6%, при этом глобальный ВВП растет более медленными темпами – 4,2% за тот же период. Таким образом, сегодня мировой госдолг составляет 95,8% мирового ВВП, передает «Радиоточка НСН».
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