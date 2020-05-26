План восстановления экономики РФ внесён в правительство

Министерство экономического развития внесло в правительство общенациональный план восстановления экономики России после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Ранее глава ведомства Максим Решетников обозначил именно 25 мая, как дату внесения документа.

План сформирован с учетом замечаний и предложений бизнес-сообщества, документ рассчитан на 2020 и 2021 годы. Первоочередной задачей документа Решетников назвал рост доходов россиня, восстановление эффективной занятости, перезапуск инвестиционного цикла.