План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года

План расширения инфраструктуры нефтяного экспорта до 2026 года утверждён в России. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Государственной думе в рамках «правительственного часа».

Как уточнил глава ведомства, документ разработан Минэнерго совместно с компанией «Транснефть» - оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. План принят во исполнение поручения президента РФ.

Так, в частности, с целью наращивания объёмов поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализован проект расширения порта Козьмино на 10 с лишним процентов, принимая во внимание трубопроводную инфраструктуру.