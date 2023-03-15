План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года

План расширения инфраструктуры нефтяного экспорта до 2026 года утверждён в России. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Государственной думе в рамках «правительственного часа».

Как уточнил глава ведомства, документ разработан Минэнерго совместно с компанией «Транснефть» - оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. План принят во исполнение поручения президента РФ.

Так, в частности, с целью наращивания объёмов поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализован проект расширения порта Козьмино на 10 с лишним процентов, принимая во внимание трубопроводную инфраструктуру.

«Сумеречный флот!»: В России уличили Bloomberg в фейке об Индии и нефтяном потолке

Также продолжаются работы по реализации других приоритетных проектов в рамках данной «дорожной карты». Среди прочего, речь идёт о расширении к 2025 году магистральных нефтепроводов в направлениях портов Приморск и Новороссийск.

Согласно статистическим данным, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242,2 миллиона тонн, что на 7,6% превышает уровень 2021 года.

Как отмечает RT, глава Минэнерго также сообщил в Госдуме о планах восстановления работы объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях в течении трёх лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Официальный сайт ПАО «Транснефть»
ТЕГИ:Минэнерго РФЭкспортНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры