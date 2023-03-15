План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года
План расширения инфраструктуры нефтяного экспорта до 2026 года утверждён в России. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Государственной думе в рамках «правительственного часа».
Как уточнил глава ведомства, документ разработан Минэнерго совместно с компанией «Транснефть» - оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. План принят во исполнение поручения президента РФ.
Так, в частности, с целью наращивания объёмов поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализован проект расширения порта Козьмино на 10 с лишним процентов, принимая во внимание трубопроводную инфраструктуру.
Также продолжаются работы по реализации других приоритетных проектов в рамках данной «дорожной карты». Среди прочего, речь идёт о расширении к 2025 году магистральных нефтепроводов в направлениях портов Приморск и Новороссийск.
Согласно статистическим данным, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242,2 миллиона тонн, что на 7,6% превышает уровень 2021 года.
Как отмечает RT, глава Минэнерго также сообщил в Госдуме о планах восстановления работы объектов тепловой и гидрогенерации до мощности 3,5 ГВт на новых территориях в течении трёх лет.
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