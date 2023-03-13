«Сумеречный флот!»: В России уличили Bloomberg в фейке об Индии и нефтяном потолке

Индия не может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, поскольку не занимается ее перевозкой и страховкой, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Индия поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и отныне не будет нарушать антироссийские санкции.