«Сумеречный флот!»: В России уличили Bloomberg в фейке об Индии и нефтяном потолке
«Потолок цен» не предполагает вторичных санкций за покупку дорогой российской нефти, а запретить ее доставку в Индию Вашингтон не может, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Индия не может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, поскольку не занимается ее перевозкой и страховкой, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Индия поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и отныне не будет нарушать антироссийские санкции.
«Не стоит в полной мере доверять публикации Bloomberg, потому что это может быть информационным вбросом. Здесь важно понимать, что потолок цены – это не запрет покупать российскую нефть по каким-либо ценам, а запрет на перевозку нефти морским транспортом, если она, когда заливается в танкер, стоит выше $60 за баррель. В разъяснениях к этому "потолку" европейские и американские регуляторы отдельно прописывали, что не предусмотрено никаких вторичных санкций за покупку российской нефти по ценам выше $60. Если бы Индия присоединилась к потолку цены, это означало бы, что она запретила своим компаниям перевозить и страховать российскую нефть. Но, во-первых, Индия официально этого не делала, а во-вторых, она не занимается перевозкой и страхованием российской нефти. Перевозкой занимаются либо российские компании, либо "сумеречный флот", который зарегистрирован на каких-то островах и в офшорах. Поэтому, я сомневаюсь, что Индия меняла свою политику», - сказал Юшков.
По его словам, Россия дает Индии скидку на нефть, и именно это могло быть предметом дискуссий Вашингтона с Дели.
«Единственная правдивая и логичная информация в статье Bloomberg, скорее, о том, что американцы действительно ездят по всему миру и пытаются уговаривать не торговать с Россией в принципе и не осуществлять параллельный импорт. Давят они, в основном, на Турцию. Среднюю Азию, - например, Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен - прим. НСН) был недавно в Казахстане, - на Китай, Индию и ОАЭ, потому что через эти страны осуществляются финансовые операции и поставка товаров, которые напрямую из Европы или США в Россию не идут. Скорее, США пытались заставить Индию давить на российские компании, чтобы те сохраняли скидку, потому что сейчас, когда рынок стал перестраиваться 5 декабря, скидка выросла под $35 за каждый баррель. Сейчас она уменьшается, а США заинтересованы, чтобы эта скидка сохранялась, и Россия не зарабатывала. Наверное, такое давление на Индию оказывается, но к потолку цены это никакого отношения не имеет», - заключил собеседник НСН.
Юшков также отметил, что прибыльности экспорта российской нефти после 5 декабря пошатнулась, однако нельзя говорить, что это произошло только из-за потолка цен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно допустил возможность пересмотра отношений с Россией, при этом ранее в Будапеште выступали против санкций ЕС в отношении российской атомной сферы и поставок нефти.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН в этой связи, что Венгрия строит отношения с Россией, исходя из прагматизма, а не дружбы.
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