Пивовары раскрыли секрет формулы минимальной цены на пиво

«Мы выступаем за то, чтобы методология расчета, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний. Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты. Надеемся, что такой консилиум сложится, и решение будет выработано в ближайшие месяцы», - цитирует его слова РИА Новости.

В расчете минимальной розничной цены, по словам Бримана, должны учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Особую сложность представляет и то, что пиво разливается в различную тару. При этом, по словам Бримана, говорить о конкретном уровне цены пока преждевременно.

Ранее в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей. Именно такую цену предлагал установить Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

