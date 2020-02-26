Пивовары раскрыли секрет формулы минимальной цены на пиво
Глава совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что формула минимальной розничной цены на пиво должны быть универсальной и объективной, и не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей.
«Мы выступаем за то, чтобы методология расчета, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний. Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты. Надеемся, что такой консилиум сложится, и решение будет выработано в ближайшие месяцы», - цитирует его слова РИА Новости.
В расчете минимальной розничной цены, по словам Бримана, должны учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Особую сложность представляет и то, что пиво разливается в различную тару. При этом, по словам Бримана, говорить о конкретном уровне цены пока преждевременно.
Ранее в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр усомнился в необходимости минимальной цены на пиво в размере 35 рублей. Именно такую цену предлагал установить Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новорожденная китаянка излечилась от коронавируса без лекарств
- Шнуров обозвал единороссов «петухами» из-за слухов о ребрендинге
- Путин посоветовал оппозиции добавить позитива в программу
- СМИ: Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайцев
- В Москве начали массовый отлов и уничтожение диких животных из-за коронавируса