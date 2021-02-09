Пивовары предложили запретить продавать 0,5 литра пива дешевле 45 рублей

Пивовары предложили запретить продажу пива дешевле 45 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Такое предложение сейчас обсуждают в Минфине РФ, пишет «Коммерсант».

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В ведомстве отметили, что введение минимальной розничной цены (МРЦ) на алкоголь крепостью до 28% возможно лишь после внесения изменений в договор Евразийского экономического союза.

Союз российских пивоваров выступил с предложением ввести минимальную цену на пиво еще год назад, сообщает телеканал «360». При этом в союзе просят ужесточить требования к составу напитка.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пиво
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