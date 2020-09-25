Маркировать пиво в России могут начать весной

Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, если опыт будет успешным, то власти могут рассмотреть возможность маркировки другой продукции, в частности, крепкого алкоголя.

Министр рассказал о пользе маркировки. Он отметил, что от неправильно завезенной и оформленной велопродукции казна теряет 20 миллиардов рублей ежегодно.