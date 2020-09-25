Маркировать пиво в России могут начать весной
Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, если опыт будет успешным, то власти могут рассмотреть возможность маркировки другой продукции, в частности, крепкого алкоголя.
Министр рассказал о пользе маркировки. Он отметил, что от неправильно завезенной и оформленной велопродукции казна теряет 20 миллиардов рублей ежегодно.
Между тем, ранее стало известно, что отзыв МВД на законопроект Минфина о легализации интернет-торговли алкоголем, рассматривающийся с 2018 года, может поставить крест на этой инициативе, пишут «Известия». Министерство внутренних дел представило правительству аргументы против онлайн-продаж спиртного.
В МВД считают, что легализация такой практики увеличит число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство также видит риски продаж алкоголя несовершеннолетним и предупреждает, что новых канал продаж может подтолкнуть к развитию нелегальный рынок спиртного. Не исключено, что обедневшие покупатели будут нападать на курьеров со спиртным, добавили в ведомстве.
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