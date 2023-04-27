Пивоваренная корпорация Carlsberg объявит о продаже «Балтики» до конца мая
27 апреля 202316:33
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg рассчитывает продать свой российский актив - пивоваренную компанию «Балтика» до окончания мая. Об этом заявила глава отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен, сообщает РИА Новости.
По её словам, сделка после заключения должна ещё быть одобрена властями РФ.
Она не стала раскрывать информацию о потенциальных покупателях, сославшись на то, что процесс продажи ещё не завершен.
Ранее пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru