Пивоваренная корпорация Carlsberg объявит о продаже «Балтики» до конца мая

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg рассчитывает продать свой российский актив - пивоваренную компанию «Балтика» до окончания мая. Об этом заявила глава отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен, сообщает РИА Новости.

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По её словам, сделка после заключения должна ещё быть одобрена властями РФ.

Она не стала раскрывать информацию о потенциальных покупателях, сославшись на то, что процесс продажи ещё не завершен.

Ранее пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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