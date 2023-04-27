Пивоваренная корпорация Carlsberg объявит о продаже «Балтики» до конца мая

Производство косметики в Москве в январе-феврале выросло почти на 40% Власти Подмосковья запустили специальный опрос жителей Водолазы обследуют водоемы Москвы перед купальным сезоном Выставка «Парад «Побед» откроется на ВДНХ в Музее гаража особого назначения ФСО Синоптики предупредили об усилении ветра и грозах в столичном регионе