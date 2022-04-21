СМИ: Carlsberg может продать «Балтику» турецкому Efes

По данным одного из собеседников издания, одним из условий продажи может стать оплата в валюте со счета компании не из РФ в иностранном банке.

Эксперты считают, что сделка может совершиться, если Федеральная антимонопольная служба не увидит возникновения у объединенной компании рыночной власти даже при доминирующем положении. Кроме того, аналитики отмечают, что продажа «Балтики» — разумное решение, так как Efes остается на российском рынке и обладает мощностями для управления таким бизнесом.

Тем не менее Carlsberg Group отказалась комментировать информацию о возможной продаже российской компании. В свою очередь, в AB InBev Efes заявили, что «не комментируют слухи».

В конце марта Carlsberg заявила о намерении продать свои активы в РФ и покинуть рынок, напоминает РИА ФАН.

