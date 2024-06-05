ПИТЕРСКИЙ РЕКВИЕМ ПО ЕВРОПЕ

Почетный статус страны-гостя получил Оман, делегацию страны возглавит министр промышленности и торговли государства Кайс Аль-Юсеф. При этом главным гостем ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе. Также свое участие подтвердили президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Аслан Бжания. Отдельные страны будут представлены на уровне глав правительств и министров.

В 2024 году на форум пригласили представителей «Талибана». Однако участников из Афганистана нет в деловой программе события. Ранее часть официальной делегации «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) была приглашена торгово-промышленной палатой Татарстана на форум «Исламского мира» в Казани, однако их не пустили в Россию, заставив неделю проживать в нейтральной зоне Шереметьево. В этой связи телеграм-канал MASH распространил информацию, что талибы сами предпочли воздержаться от участия в ПМЭФ, однако специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе брифинга опроверг подобные сведения. По его словам, министр труда и глава ТПП Афганистана в пути и планируют встречи на форуме.

На площадке форума запланировано 150 тематических дискуссии и двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Откроет деловую программу сессия с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министром финансов Антоном Силуановым, замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным и руководителем Минэка Максимом Решетниковым. Главная тема первого обсуждения – поиск ответа на вопрос, как именно выполнить поручение президента страны и вывести Россию в четверку лидеров по показателю ВВП.

Также в первый день работы форума у президента России Владимира Путина запланирована встреча с руководителями международных информагентств. В ней примут участие главы СМИ из полутора десятка государств, в том числе недружественных

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая с недавнего времени проживает в Санкт-Петербурге, на площадке ПМЭФ поучаствует в теледебатах RT на тему «Смог ли Запад демонизировать Россию» и обсуждении «Реквием по Европе». Еще одним участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В центре внимания вопрос о том, как именно Европа скатывается на обочину глобальных процессов.

Православные деятели в рамках ПМЭФ обсудят традиционные ценности. Этому вопросу в этом году посвятили сразу несколько секций. Так сенатор Дарья Лантратова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва а также митрополит Амвросий и сооснователи движения «Спаси мне жизнь» и проекта «12 храмов» в первый день форума подискутируют о нравственной безопасности.

Ключевым событием ПМЭФ, по традиции станет пленарная сессия, которую проведет президент России Владимир Путин. Она запланирована на 7 июня.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, на полях ПМЭФ-2024 могут заключить контракты на сумму до пяти триллионов рублей. Для сравнения, в 2023 году цифра составила 3,8 триллиона рублей.