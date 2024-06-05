Рекордные контракты многополярного мира: В России начинает работу ПМЭФ-2024
Петербургский международный экономический форум соберет в северной столице представители из 136 государств, центральным событием недели станет пленарная сессия с участием президента Владимира Путина.
В среду, 5 июня, в Санкт-Петербурге начинает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в этом году форум намерены посетить представители 136 стран.
Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений.
ПИТЕРСКИЙ РЕКВИЕМ ПО ЕВРОПЕ
Почетный статус страны-гостя получил Оман, делегацию страны возглавит министр промышленности и торговли государства Кайс Аль-Юсеф. При этом главным гостем ПМЭФ станет президент Боливии Луис Арсе. Также свое участие подтвердили президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Аслан Бжания. Отдельные страны будут представлены на уровне глав правительств и министров.
В 2024 году на форум пригласили представителей «Талибана». Однако участников из Афганистана нет в деловой программе события. Ранее часть официальной делегации «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) была приглашена торгово-промышленной палатой Татарстана на форум «Исламского мира» в Казани, однако их не пустили в Россию, заставив неделю проживать в нейтральной зоне Шереметьево. В этой связи телеграм-канал MASH распространил информацию, что талибы сами предпочли воздержаться от участия в ПМЭФ, однако специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе брифинга опроверг подобные сведения. По его словам, министр труда и глава ТПП Афганистана в пути и планируют встречи на форуме.
На площадке форума запланировано 150 тематических дискуссии и двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Откроет деловую программу сессия с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министром финансов Антоном Силуановым, замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным и руководителем Минэка Максимом Решетниковым. Главная тема первого обсуждения – поиск ответа на вопрос, как именно выполнить поручение президента страны и вывести Россию в четверку лидеров по показателю ВВП.
Также в первый день работы форума у президента России Владимира Путина запланирована встреча с руководителями международных информагентств. В ней примут участие главы СМИ из полутора десятка государств, в том числе недружественных
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая с недавнего времени проживает в Санкт-Петербурге, на площадке ПМЭФ поучаствует в теледебатах RT на тему «Смог ли Запад демонизировать Россию» и обсуждении «Реквием по Европе». Еще одним участником дискуссии станет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В центре внимания вопрос о том, как именно Европа скатывается на обочину глобальных процессов.
Православные деятели в рамках ПМЭФ обсудят традиционные ценности. Этому вопросу в этом году посвятили сразу несколько секций. Так сенатор Дарья Лантратова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва а также митрополит Амвросий и сооснователи движения «Спаси мне жизнь» и проекта «12 храмов» в первый день форума подискутируют о нравственной безопасности.
Ключевым событием ПМЭФ, по традиции станет пленарная сессия, которую проведет президент России Владимир Путин. Она запланирована на 7 июня.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, на полях ПМЭФ-2024 могут заключить контракты на сумму до пяти триллионов рублей. Для сравнения, в 2023 году цифра составила 3,8 триллиона рублей.
ДОРОГОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Помимо обсуждения программы, журналисты обратили внимание на то, что стоимость традиционных комплексных обедов на форуме выросла с прошлого года с 4500 рублей до 4900 рублей. Гостям на выбор будет доступно четыре гастрономических сета.
В центре внимания и вопрос нехватки эскортниц. Как сообщают СМИ, уже за две недели до начала события свободных девушек не осталось, дефицит спровоцировал рост цен на 30-50%. На данный момент средняя стоимость времени эскортницы варьируется от 400 до 700 тысяч рублей за сутки. VIP-услуги подобного рода обойдутся в миллион рублей в сутки.
Для дополнительной безопасности членов делегаций в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах. Санкт-Петербурга запретят проезд на электросамокатах в дни проведения форума.
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