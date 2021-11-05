Brent выросла в цене до $81,78 за баррель

Цены на нефть выросли на фоне нежелания стран ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана и опасения недостатка предложений на рынке, сообщает «Интерфакс».

Эксперт предсказал подорожание нефти до $100 за баррель

По мнению аналитиков Goldman Sachs, из-за дефицита предложения на нефтяном рынке укрепляются прогнозы усиления его волатильности.

«Наш "бычий" прогноз остается неизменным: дефицит нефти сохраняется, рост спроса будет поддерживать цены в ближайшей перспективе», - говорится в обзоре Goldman.

Ранее увеличить нефтедобычу в декабре лишь на 400 тысяч баррелей в сутки предложили министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC). Инициатива сделана в рамках ранее принятого плана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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ФОТО: pixabay.com
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