Brent выросла в цене до $81,78 за баррель
Цены на нефть выросли на фоне нежелания стран ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана и опасения недостатка предложений на рынке, сообщает «Интерфакс».
По мнению аналитиков Goldman Sachs, из-за дефицита предложения на нефтяном рынке укрепляются прогнозы усиления его волатильности.
«Наш "бычий" прогноз остается неизменным: дефицит нефти сохраняется, рост спроса будет поддерживать цены в ближайшей перспективе», - говорится в обзоре Goldman.
Ранее увеличить нефтедобычу в декабре лишь на 400 тысяч баррелей в сутки предложили министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC). Инициатива сделана в рамках ранее принятого плана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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