Brent выросла в цене до $81,78 за баррель

По мнению аналитиков Goldman Sachs, из-за дефицита предложения на нефтяном рынке укрепляются прогнозы усиления его волатильности.

«Наш "бычий" прогноз остается неизменным: дефицит нефти сохраняется, рост спроса будет поддерживать цены в ближайшей перспективе», - говорится в обзоре Goldman.

Ранее увеличить нефтедобычу в декабре лишь на 400 тысяч баррелей в сутки предложили министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC). Инициатива сделана в рамках ранее принятого плана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

