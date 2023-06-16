Песков заявил о заинтересованности Москвы в сотрудничестве с ОАЭ

Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

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По словам представителя Кремля, у России и других стран есть «абсолютно взаимная заинтересованность» в торгово-экономическом сотрудничестве.

«Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», — подчеркнул Песков.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с представителями делегации из ОАЭ на полях Петербургского международного экономического форума, напоминает РИА ФАН. Министр подчеркнул, что два государства имеют богатую историю сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковОАЭ

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