Песков заявил о заинтересованности Москвы в сотрудничестве с ОАЭ
Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
По словам представителя Кремля, у России и других стран есть «абсолютно взаимная заинтересованность» в торгово-экономическом сотрудничестве.
«Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», — подчеркнул Песков.
Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с представителями делегации из ОАЭ на полях Петербургского международного экономического форума, напоминает РИА ФАН. Министр подчеркнул, что два государства имеют богатую историю сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru