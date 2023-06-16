Песков заявил о заинтересованности Москвы в сотрудничестве с ОАЭ

По словам представителя Кремля, у России и других стран есть «абсолютно взаимная заинтересованность» в торгово-экономическом сотрудничестве.

«Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», — подчеркнул Песков.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с представителями делегации из ОАЭ на полях Петербургского международного экономического форума, напоминает РИА ФАН. Министр подчеркнул, что два государства имеют богатую историю сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия.

